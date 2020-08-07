Метро в Кудрово построят не раньше 2025 года

На встрече с активом Кудрово – членами Наблюдательного совета новостроек – губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сказал, что раньше 2025 года станции метро в новом городе не будет.

У Санкт-Петербурга, по словам руководителя региона, «амбициозные планы строительства новых станций внутри города. Но уже сегодня есть проблемы, связанные с диспетчеризацией, перераспределением вагонов и поездов, которые ходят в метро. И понятно, что необходимо депо». «Пятно» под депо в 120 га в Ленинградской области уже выделено. Будет метро – будет и станция метро в Кудрово.