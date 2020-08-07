Всеволожские предприниматели смогут взять в аренду помещения по льготной ставке

Рядом со станцией Мельничный ручей во Всеволожске планируется построить бизнес-инкубатор. Это станет симбиозом бизнес-центра и производственных площадей, которые будут сдаваться в аренду начинающим предпринимателям по льготной ставке.

Пока подрядчик не получил разрешения на строительство, однако предприниматели уже подали заявки на аренду помещений. Планируется, что на улице Евграфова возведут три здания: офисный центр на три этажа, а также одноэтажные здания под складские помещения и мастерские. Ожидается, что на новой территории смогут работать производители самых разных товаров – от металлоизделий и строительных материалов до швейной продукции и народно-художественных промыслов.