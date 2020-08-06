У аварийно-спасательного отряда появился личный автомобиль

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» приобрела специальный автомобиль для нужд местного аварийно-спасательного отряда. Бойцы отряда пока проводят ежедневные тренировки и осваивают навыки работы со специализированным оборудованием, используемым в экстремальных ситуациях. Уже скоро спасатели заступят на боевое дежурство.

Главные задачи этого мобильного подразделения – оперативная локализация мест обнаружения опасных предметов, поиск потерявшихся в лесу людей, а также экстренная ликвидация последствий стихийных бедствий.

«Недавний ураган во Всеволожске показал, что, помимо слаженной работы всех служб, ответственных за ликвидацию последствий разбушевавшейся стихии, необходим также и «летучий отряд», способный быстро оказаться в самой горячей точке, – написал на своей странице «ВКонткте» глава районной администрации Андрей Низовский. – Именно поэтому на крыше автомобиля – синие проблесковые огни. Увидите машину спасателей, спешащую под вой сирены, – уступите ей дорогу. Отряд спешит на помощь людям».

Подготовила Светлана Завадская

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»