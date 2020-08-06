Проблему детсадов в Кудрово обещают решить к 2023 году

Нехватку дошкольных учреждений в ближайшем пригороде Петербурга решат благодаря программам «Соцобъекты в обмен на налоги» и «Стимул». Об этом сегодня, 6 августа, во время встречи с активом Совета новостроек заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– До начала 2023 года планируем построить 15 детсадов и 6 школ, – рассказал глава региона. – За последние годы мы активно ведем строительство социальной инфраструктуры. В этом году мы уже построили три школы и не несколько садов, но этого мало. Во втором полугодии нынешнего года сдадим еще несколько детсадов и школ. Проблемы с образовательными учреждениями в городе планируем окончательно решить к началу 2023 года.

Ирэн Овсепян

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