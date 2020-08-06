«Почта России» выпустила уникальные открытки ко Дню Ленинградской области

Жители области могут поздравить родных и близких красочными открытками с изображением символа региона лося Лосилия. Для этого достаточно оставить онлайн-заявку.

Акция с дистанционным поздравлением организована «Почтой России» и региональными блогерами при поддержке областного правительства. Любой желающий может бесплатно отправить поздравительную открытку, для этого достаточно заполнить несложную форму на сайте https://losiliy.ru/postcard. Сервис будет действовать в период с 7 по 17 августа.

Также среди получателей объявлен конкурс на самое интересное фото с открыткой. Для участия достаточно разместить публикацию в Инстаграме с хэштегами #ПочтаРоссии и #ЛосилийПоздравляет. Авторы самых креативных фото получат подарки.