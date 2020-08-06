Почитатели творчества Николая Гумилева соберутся на берегу реки Лубьи

В микрорайоне Бернгардовка 26 августа состоится литературно-музыкальный вечер «День памяти поэта Николая Гумилева во Всеволожске». Мероприятие давно стало традиционным – это будет 29 встреча почитателей творчества поэта.

В поэтическом вечере под открытым небом примут участие поэты, писатели, певцы, авторы-исполнители, ученые, литературоведы, историки, краеведы, сотрудники библиотек и музеев, общественные деятели из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В программе мероприятия:

16.00 – панихида по поэту в церкви св. равноапостольных Константина и Елены (Христиновский проспект);

17.00 – музыкально-поэтическая встреча под открытым небом «День памяти Николая Гумилева во Всеволожске».

Место проведения: г. Всеволожск, ул. Советская, берег реки Лубьи.

Желающие принять участие могут до 18 августа подать заявку на почту vikoruss2016@mail.ru. В заявке нужно указать ФИО, личные данные (к примеру, член Союза писателей России, поэт, лауреат Международного конкурса им. Н.С. Гумилева и т.д.), место проживания, номер телефона и электронную почту для обратной связи.

Фото из архива