На «Ржевке» пройдут работы с применением средств боевого поражения

10 и 11 августа на территории испытательного полигона «Ржевка» планируется провести опасные работы с использованием средств поражения в боевом исполнении.

Как сообщает пресс-служба администрации Токсовского городского поселения, в границах опасной зоны будет перекрыто дорожное движение. Так, 10 и 11 августа с 12.00 до 16.00 будет перекрыта трасса А-181 «Магистральная» на участке 59 км — 74 км от деревни Матокса до деревни Урочище Соколье.

Напомним, что Ржевский артиллерийский полигон один из самых крупных в стране. И несмотря на то, что он функционирует до сих пор, на огромную территорию полигона нередко заходят грибники и охотники. Во избежание несчастных случаев, жителей просят не подходить к месту проведения испытательных работ.