В Кузьмоловском онкодиспансере обновили операционные

Модернизация общей стоимостью в 8,5 млн рублей проведена в кузьмоловском отделении Ленинградского областного клинического онкологического диспансера. В медицинском учреждении обновили операционные блоки – был сделан ремонт и закуплено дополнительное оборудование.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, хирургическое отделение обзавелось пятью новыми операционными столами и специальными бестеневыми светильниками. Также, при проведении ремонта, удалось улучшить вентиляцию и эргономику в операционных блоках.

Напомним, что в прошлом месяце для онкодиспансера в Кузьмолово был закуплен современный комплекс УЗИ стоимостью в 15 млн рублей. Также медучреждение обзавелось компьютерным томографом ЛОКОД за 62 млн. Приобретение нового оборудования и модернизация помещения совершены в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».