В Заневском поселении появится молодежный центр

О планах открытия молодежного центра рассказали на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с активом города. Дискуссия между главой региона, представителями местной власти и активными гражданами прошла сегодня, 6 августа.

– В Кудрово нужно построить Дом культуры, – сказал Александр Юрьевич. – Думаю, что такой центр притяжения здесь необходим. Хотелось бы увидеть здесь и современный футбольный стадион, однако, к сожалению, тут сказывается нехватка земельных участков. А вот предложение по созданию молодежного центра, которое мы получили от местных властей, в процессе обсуждения. Сейчас есть вопросы к смете, но в скором времени мы их решим.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что район активно создает новые пространства для молодежи. Совсем недавно новый молодежный центр появился в поселке имени Морозова, а вскоре подобные учреждения появятся в Сертолово и Щеглово.

Ирэн Овсепян

На фото из архива ребята из молодежного клуба «А-80» во Всеволожске