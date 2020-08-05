У мусорных площадок появится стандарт

Областное правительство обсуждает создание отраслевого стандарта для мусорных площадок. В него войдут условия содержания мест накопления отходов, параметры площадок и возможность выгрузки отходов несколькими способами.

В обсуждении приняли участие председатель областного правительства Михаил Ильин, сотрудники комитета по обращению с отходами и перевозчики ТКО. Ожидается, что единый стандарт поможет сделать отрасль более понятной и прозрачной, а также способствует поддержанию чистоты на местах сбора отходов. Как сказал Михаил Ильин в своем обращении к транспортным компаниям, за загрязнение мусорных площадок должны нести ответственность не только местная администрация, но и сами перевозчики.

Напомним, что ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести систему QR-кодов, по которым будут отслеживать передвижение мусоровозов.

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