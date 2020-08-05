На месте свалки в «Ясно-Янино» будет благоустроенный парк

На днях глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вместе с руководителем администрации Заневского городского поселения Алексеем Гердием провели встречу с активистами жилого комплекса «Ясно-Янино» по поводу несанкционированной свалки возле Пундоловского кладбища.

Общественность возмущена бездействием властей, однако в решении таких проблем необходимо содействие Росреестра, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Росэконадзора, прокуратуры и других профильных структур. Все это дело не одного дня, поэтому процесс ликвидации незаконного мусорного полигона порой приобретает затяжной характер.

Тем не менее на встрече, прошедшей прямо на территории злополучной свалки, было решено создать рабочую группу и тем самым объединить усилия жителей и представителей власти для превращения замусоренного участка в благоустроенный парк.

Так, администрация Всеволожского района взяла на себя обязательство безвозмездно передать эту землю площадью более 64 тысяч квадратных метров в собственность Заневского городского поселения. Кроме того, для пресечения дальнейшего незаконного ввоза ТКО, дороги, ведущие к будущей рекреационной зоне, перекопают.

В завершение встречи Алексей Гердий отметил, что на территории поселения зафиксировано более 50 земельных участков, где расположены незаконные мусорные полигоны. Также он поблагодарил неравнодушных граждан за активную гражданскую позицию и выразил надежду, что совместная работа жителей и представителей муниципалитета позволит ускорить благоустройство территории поселения.

Подготовила Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения

