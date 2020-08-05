«Маленький дворик» собирает друзей

Социально-культурный проект «Мой маленький дворик» радует малышей и их родителей уже не первый год. В его рамках по всему Всеволожскому району проходят дворовые праздники.

Проект призван собрать соседей вместе и дать им возможность отлично отдохнуть. Гостей развлекают песнями, танцами и фокусами. Выступают театр «Miraсles», ансамбль «Хохлома», дуэт «Цветные тапочки». А для малышей проводят интерактивную игровую программу. В этом году праздник уже прошел в Агалатовском, Кузьмоловском, Щегловском, Рахьинском и Новодевяткинском поселениях. Впереди развлекательная программа в Дубровском, Морозовском и Токсовском поселениях.

Екатерина Королева

Фото из архива