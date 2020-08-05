Красавица из Мурино стала финалисткой международного конкурса

25 девушек со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, вошли в финал конкурса красоты и таланта среди девушек на инвалидных колясках «Невская краса–2020». Среди них жительница Мурино Наталия Ступникова.

Как отмечают организаторы, участие в конкурсе требует от кандидаток большой работы – как организационной и коммуникативной, так и психологической. У финалисток за плечами строгий отборочный этап – девушки писали бизнес-план и составляли туристические визитки своего города. А это не только поиск информации и интересных фактов, но также создание уникальных фото, работа с оператором, оценка доступной среды города.

Впереди финалисток ждет не менее насыщенная программа: теперь им предстоит подготовить национальные костюмы и снять новую видеовизитку – на этот раз о себе. Организаторы в свою очередь устроят мастер-классы по сценическому мастерству, научат поведению на подиуме и обеспечат фотосессии со стилистами и фотографами мирового уровня. Финал конкурса состоится 11 сентября в историческом парке «Россия ─ моя история» в Санкт-Петербурге.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО