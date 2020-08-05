Жители области смогут пройти диспансеризацию в мобильных комплексах

В августе 67 передвижных медицинских комплекса проведут всеобщую диспансеризацию, совершив более 1000 выездов. График приезда мобильных медстанций в поселения составляют межрайонные больницы и районные администрации.

Диспансеризация пройдет в рамках акции «Ленинградское здоровье», которая компенсирует вынужденный перерыв «плановой» медицины во время режима самоизоляции. Так, мобильные комплексы заедут в более чем 800 населенных пункта. Для жителей будут доступны обследования как по назначению врача, так по показаниям. В медстанциях можно будет сделать рентген, маммографию, сдать анализы (в том числе на антитела к коронавирусу), а также пройти осмотр у терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога.