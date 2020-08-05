Двум школам Всеволожского района присвоены имена Героев Советского Союза

На заседании комиссии в администрации Всеволожского района было принято решение о присвоении имен Героев Советского Союзам двум школам. Так, Лесновский центр образования теперь официально будет носить имя Николая Боброва, а Токсовскому центру образования присвоено имя Василия Петрова.

Выбор был сделан не случайно. Старший сержант, стрелок-радист Николай Александрович Бобров был членом экипажа Алешина, которому установлен памятник возле железнодорожной станции Лемболово. Недалеко от этого места и расположен поселок Лесное. Ученики местного центра образования ухаживают за памятником, а также посвятили летчикам-героям экспозицию в школьном музее.

А Герой Советского Союза Василий Яковлевич Петров еще в юном возрасте с семьей переехал жить в поселок Токсово, в деревню Аудио. Именно в Токсовской школе и учился будущий разведчик 48-й гвардейской стрелковой дивизии. В честь героя назван школьный музей Токсовского центра образования, ему же посвящена часть экспозиции зала воинской славы.

Фото пресс-службы администрации ВМР