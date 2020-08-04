Установить судьбу пропавших в годы Великой Отечественной войны поможет онлайн-сервис

Для жителей Ленинградской области стал доступен онлайн-сервис «Найти солдата». Участники Фонда «Народный проект» вместе с ведущими архивами страны занимаются установлением судеб погибших и поисками пропавших без вести солдат в годы войны.

На онлайн-сервисе можно подать бесплатную заявку на установление судьбы своего родственника, участника Великой Отечественной войны. Для этого достаточно заполнить небольшую форму на портале или связаться со специалистами сервиса по телефону горячей линии 8 (800) 300-68-97.

Для желающих провести самостоятельное исследование на сайте собрана информация по онлайн-ресурсам, которые могут помочь в поиске.