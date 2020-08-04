Трудовой отряд из Мурино приехал на экскурсию в «Рутению»

На познавательную экскурсию в детскую конную академию «Рутения» приехали работники трудового отряда из Мурино. Так администрация города поощрила ребят, которые в течение нескольких недель подметали городские улицы, красили заборы, работали в библиотеке.

– Это лучше, чем сидеть с утра до ночи за компьютером, – говорит школьница Аня. – Я решила отдать заработанные деньги родителям. Если не возьмут, куплю всем подарки. Мне нравится работать на свежем воздухе. А в летние каникулы есть время, чтобы сделать что-то полезное и почувствовать себя волонтером.

– Каждый год заявок на участие в трудовом отряде все больше, – отмечают на областной бирже труда. – Всего в Ленинградской области было трудоустроено пять тысяч подростков. Многие из них мечтали попасть в Губернаторский отряд. К примеру, на одно рабочее место во Всеволожском районе претендовали четверо. Выбирали по школьным показателям. Предпочтение отдавали самым ответственным и серьезным.

На отдыхе в «Рутении» подростки побывали на мини-ферме, где обитают гуси, козы, овцы, кролики и прочая живность. Кроме того, ребята проверили себя на смелость и решительность, продемонстрировав силу и сноровку при прохождении маршрутов веревочного парка.

Ирэн Овсепян