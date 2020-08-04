«Мосфильм» снимет кино во Всеволожске

Всеволожская школа Олимпийского резерва станет декорациями для съемок киноленты «Бросок». Над картиной будет работать творческая команда «Мосфильма».

Главными героями ленты станут молодые самбисты, а ВСШОР выступит в роли спортивного интерната, где персонажи живут и тренируются. Не останется в стороне и Всеволожск – сцены за пределами учебного учреждения частично отснимут в городе.

В сопровождении главы районной администрации Андрея Низовского киноделы осмотрели место будущих съемок. И по традиции разбили на удачу тарелку с автографами всех участников съемочной группы.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»