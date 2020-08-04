Всеволожские футболисты поборются за Супер-кубок в Гатчине

На этой неделе, в субботу, состоится матч за Супер-кубок Ленинградской области по футболу среди мужских команд. Федерация футбола Ленинградской области решила вернуть розыгрыш такого трофея после 15-летнего перерыва.

Право побороться за Супер-кубок Ленинградской области получили команда из Всеволожского района ФК «ВМР ЛО» (как чемпион Ленинградской области 2019 года) и обладатель Кубка 2019 года ФК «Фаворит» (из Выборга).

Матч состоится 8 августа в 18.00 в Гатчине стадион «Балтийский».

К сожалению, в связи с эпидемией игра будет проходить в закрытом режиме. Но для болельщиков будет организована онлайн трансляция, которую можно будет посмотреть «ВКонтакте» на официальной страничке клуба ФК «ВМР ЛО».

Соб. инф.