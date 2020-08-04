Ветераны боевых действий из Колтушей приняли участие в автопробеге

1 августа в поселке Будогощь Киришского района состоялся митинг, на котором в числе других флагов развевался флаг с надписью «Ветераны боевых действий. Колтуши».

Мероприятие называлось «Автопробег по местам боевой славы». В качестве гостей, по приглашению одного из организаторов – Сергея Вавилова, в Будогощь прибыла делегация от наших общественных организаций «Колтушский рубеж» и «Ветераны боевых действий. Колтуши».

Автопробег был посвящен сразу двум юбилеям: 75-летию Великой Победы и 90-летию ВДВ. Он проходил по местам воинских захоронений Киришского района, который соседствует с Тихвинским районом. Началось мероприятие на братском кладбище в поселке Будогощь (там лежат и участники Великой Отечественной войны, и участники боевых действий в Афганистане). Затем колонна автомашин двинулась к отметке «83-й километр», где похоронены погибшие во время войны железнодорожники. Следующие остановки были в поселках Бор, Кукуй, Могилево. На каждой точке возлагались цветы, и участники автопробега слушали рассказ о подвигах тех людей, которые нашли здесь свой последний приют.

В местечке Могилево нет воинского захоронения, но недавно был установлен поклонный камень с надписью, что в 1941 году здесь проходили кровопролитные бои на подступах к Тихвину. Как раз на этом месте выступил представитель общественной организации «Колтушский рубеж» Тимофей Чернобылов. Он рассказал, что где-то в этой местности погиб его родной дедушка. Дедушка – Леонид Иванович Виноградов – был лейтенантом, командиром взвода управления артиллерийского полка. В сентябре 1941 года он был срочно переброшен в эти места из Невской Дубровки. В своем последнем бою Л.И. Виноградов выполнял обязанности артиллерийского корректировщика. Он находился на переднем крае линии фронта – на наблюдательном пункте (в непосредственной близости от неприятеля) и руководил огнем своего артиллерийского полка. Тимофей Чернобылов долго искал место гибели своего деда. Его товарищи-поисковики решили провести поисковую операцию, и в 2017 году обнаружили недалеко от Могилево останки трех красноармейцев. Предположительно, одним из них и был Леонид Виноградов. Найденные останки были захоронены поисковиками в урочище Липовик (на границе Киришского и Тихвинского районов). Там находится братское кладбище, на котором лежат около 5 000 человек.

На митинге в Будогощи представитель группы «Колтушский рубеж» – Андрей Федотов – сообщил, что в сентябре 2020 года поисковики из Всеволожского района собираются установить в урочище Липовик памятную часовню.

По окончании автопробега в поселке Будогощь состоялся концерт. Он начался с показательного выступления курсантов из местного молодежно-патриотического клуба. Молодые ребята продемонстрировали свою ловкость, собранность и прекрасные спортивные навыки. Затем на сцене Дома культуры состоялись выступления местных жителей. Представители Всеволожского района тоже подарили свой музыкальный привет. Александр Загорский исполнял песни на военные темы, и Тимофей Чернобылов подыгрывал ему на альте.

Людмила Однобокова