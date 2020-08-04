Ветеранов ВДВ наградили в Новом Девяткино

Митинг, посвященный 90-летию ВДВ, прошел в Новом Девяткино. Руководители муниципального образования поздравили ветеранов и вручили им медали.

После праздничных мероприятий и возложения цветов ветераны на выделенном администрацией транспорте отправились в Санкт-Петербург. «Голубые береты» приняли участие в шествии по Миллионной улице, а потом отправились в парк 300-летия, где по традиции отмечают этот праздник. Как написали в социальных сетях местные жители, таким образом администрация поселения решила обезопасить Новое Девяткино от разгоряченных парней.

Тем временем поисковая система «Яндекс» составила рейтинг популярных запросов со словом «ВДВ». Чаще всего пользователей сети интересовала дата праздника, сколько полосок на тельняшке, как расшифровывается аббревиатура, как попасть в войска и почему десантники купаются в фонтанах.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы администрации Новодевяткинского сельского поселения