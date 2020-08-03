Сурка назвали в честь Кузьмоловского поселения

У сурков, подаренных в июле 2017 года губернатором Александром Дрозденко Ленинградском зоопарку, в прошлом году родилось потомство. Ижорик и Агустина – именно такие имена придумали для них жители области – в прошлом году стали родителями двух чудесных малышей.

Но сурки наотрез отказались подпускать к ним людей, поэтому даже пол детенышей сотрудники зоопарка определить не смогли. Только в этом году, в преддверии Дня семьи, любви и верности, ветеринары сумели осмотреть малышей. Выбрать клички пушистикам вновь предложили жителям области, и они с удовольствием откликнулись на призыв.

Самым удачным оказался выбор пользователя соцсети «ВКонтакте» Марины Самойловой, предложившей назвать сурков Кузя (Кузьмолово) и Лада (Ладога)!

Теперь в Ленинградском зоопарке, сообщают соцсети, обитает пушистик из семейства беличьих, названный в честь Кузьмоловского поселения!

Фото группы «Ленинградская область» в соцсети «ВКонтакте»