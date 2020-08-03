За поселковыми дорогами будет следить система фотофиксации

Для повышения дисциплины водителей специалисты «Ленавтодора» установят системы фото- и видеофиксации на поселковых дорогах. Камеры будут отслеживать нарушения скоростного режима и помогут снизить количество ДТП.

Система фотофиксации хорошо показала себя на загруженных магистралях и аварийно-опасных участках. Благодаря круглосуточному наблюдению расставленные на трассах камеры фиксируют все нарушения ПДД. Также материалы с системы видеофиксации помогают при разборе дорожно-транспортных происшествий.

Собранные данные можно использовать и при анализе ситуации на конкретном участке дороги. Это помогает определить, как можно повысить безопасность участников движения в определенном месте. Таким образом, по заказу «Ленавтодора» уже ликвидировали места концентрации ДТП в Сертолово, Кудрово, пос. им. Свердлова, Колтушах, деревне Старая.