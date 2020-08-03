Задайте свой вопрос районному Комитету по образованию

Приближается учебный год, с которым связано много волнений. Родителей интересует, в каком формате будет проходить обучение, с какими сложностями дети могут столкнуться в этом году?

Наша редакция готова включиться в диалог между специалистами комитета по образованию и родительской общественностью. Свои вопросы можете направлять с 3 по 9 августа по почте redaktor@vsevvesti.ru с пометкой «Вопросы для Комитета по образованию». Ответы будут опубликованы в одном из ближайших номеров.