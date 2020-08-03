В Юкках начался эксперимент по раздельному сбору мусора

Администрация сельского поселения откликнулась на инициативу местных жителей и установила в деревне Юкки контейнеры для раздельного сбора мусора.

Пока таких площадок четыре: на улицах Школьной, Лесной, Озерной и Строителей. Отныне граждане будут выбрасывать пластик, макулатуру, стекло, алюминиевые банки, предварительно рассортировав их. С этой целью на пластиковых баках нанесена специальная маркировка.

Организация, осуществляющая вывоз отходов, проведет мониторинг правильности сортировки мусора в контейнерах, чтобы принять решение о целесообразности эксперимента по раздельному сбору.