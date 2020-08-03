В Ненимяках приведут в порядок пожарный водоем

Администрация Куйвозовского поселения, откликнувшись на многочисленные просьбы жителей, начала работу по благоустройству пожарного водоема в деревне Ненимяки, который является важным объектом в сельской местности. Подъезд к водоему был очищен от деревьев и кустарников, что позволит пожарной бригаде в случае необходимости беспрепятственно подъехать к нему.

Как сообщается на официальном сайте поселения, лет 10 назад в этом водоеме можно было купаться, но теперь он не должен использоваться для пляжного отдыха. Пруд давно не чистился и использовался для мытья автомобилей. Вода непригодна для купания и представляет опасность для здоровья людей.

Администрация обратилась к жителям с просьбой беречь место, в котором они живут, не мыть машины в пожарном водоеме, не бросать мусор и пивные бутылки.

Фото пресс-службы администрации Куйвозовского поселения