Всеволожский район отметит День физкультурника соревнованиями

8 августа во Всеволожском районе пройдут соревнования, посвященные Дню физкультурника. Для всех желающих на шести площадках в трех поселениях организуют состязания в индивидуальных и командных видах спорта.

Так, в субботу в 10.30 на площадке Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

В 11.30 мероприятия пройдут во Всеволожске на спортплощадках на ул. Ленинградская, д. 11 и на ул. Аэропортовская, д. 1А. Участников ждут соревнования по волейболу и северной ходьбе. Также спортсмены смогут показать свое мастерство по скейтбордингу и самокату.

А на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума запланировано сразу несколько соревнований: по спортивному ориентированию, прыжкам на скакалке и флорболу. Здесь же можно будет выполнить тесты «ГТО» и поучаствовать в семейной легкоатлетической эстафете. Предусмотрена спортивная программа и для людей с ограниченными возможностями: они смогут проявить свои силы в соревнованиях по дартсу, кольцебросу, «бочче» и баскетболу (3-очковые броски).

Также спортивные мероприятия пройдут в Кузьмоловском и Романовке. На стадионе «ВСШОР» для кузьмоловчан организуют соревнования по футболу. А на стадионе в Романовке спортсмены смогут поиграть в городки, дартс, футбол и пляжный волейбол.

Соревнования организует отдел физической культуры и спорта Всеволожского района. Для участников предусмотрены награды и призы. Количество заявок ограничено. Подробнее с положением и условиями подачи заявки можно ознакомиться в группе «Всеволожск – район спортивный».

Фото из архива