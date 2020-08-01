Корюшка по-ленинградски, печень по-ижорски и вепский шоколадный ганаш с лесными ягодами: во Всеволожске отмечают День Ленинградской области

Сегодня, 1 августа, во всеволожском парке на Песчанке стартовал праздник, посвященный 93-летию Ленинградской области. Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» начался с мастер-классов. Шеф-повары, настоящие профи кулинарного искусства, предлагали желающим приготовить красивое блюдо. На какие только ухищрения и выдумки они не шли!

– Считается, что национальная кухня включает все: неповторимый климат региона и местные красоты, историю, характер, душу народа. И мастерство шеф-поваров, конечно, – рассказывает Артем Сабуров, педагог по кулинарному мастерству. – Это иной раз лучше помогает понять культуру того или иного этноса. Кухня народов Ленинградской области по праву считается одной из самых интересных в мире.

Наблюдать, как Артем колдует над очередным блюдом, сплошное удовольствие. Когда видишь, как повар-левша виртуозно нарезает овощи, месит тесто, делает зажарку, кажется, что все это легко и просто. Однако без подготовки повторить его кулинарные «па» практически невозможно.

– Кулинар – это музыкант, – считает другой шеф-повар Серафим. – Из одной скрипки два разных мэтра извлекают разные звуки. Нельзя сказать, что мы отдаем предпочтение каким-то конкретным блюдам – главное, чтобы они были приготовлены от всего сердца. Наши повара стараются угодить гостям. Дело это ответственное и хлопотное, и нет предела совершенству. Перефразируя известную поговорку, скажу, что опыт готовки приходит во время еды. Я неоднократно присутствовал на разных высоких встречах за рубежом. На таких мероприятиях растешь. Эстетически. Потом перенимаешь методы сервировки и оформления блюд. Ну а чтобы высокие гости остались довольны, нужно не пожалеть частичку души. Тогда и блюдо получится отменным.

Но не одним «праздником живота» может порадовать сегодня Всеволожск. Параллельно гастраномический фестиваль сопровождается выступлением творческих коллективов области и выставками-ярмарками местных производителей.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина