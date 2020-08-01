Истории застывшие следы

1 августа отмечается не только День Ленинградской области, но и День швейцарского флага. Где мы, а где Швейцария, причём тут она, – воскликнет нетерпеливый читатель и будет не прав. Потому что на протяжении с 1887 года по 1917, а по некоторым сведениям, и по 18-й год прошлого века в День швейцарского флага над поместьем Христиновка – а ныне это большой микрорайон Бернгардовка – взвивался национальный символ объединенных швейцарских кантонов.

До сих пор в этих местах витает легенда о том, что некий управляющий графа Всеволожского по фамилии Бернгард потребовал от императора назвать одну из железнодорожных станций в честь его имени как компенсацию, так сказать, ущерба от того, что часть Ириновской «железки» пролегала по его землям. И Христиновский проспект заодно поименовать в честь своей супружницы.

Легенда, как ей и положено, далека от реальной истории. На самом деле тот самый Бернгард (1826 – 1913) был петербургским кондитером, бежавшим из родной Швейцарии от нищеты. В России он сделался владельцем заведения на Васильевском острове, впоследствии ставшим весьма модным. Кондитерская славилась гостеприимством, от посетителей не было отбоя, и скоро на счету швейцарского поданного скопилась немалая сумма.

Тогда-то, в 1870 году, Бернгард и купил в уже существовавшей деревне Христиновке Рябовской волости Санкт-Петербургского уезда 80 десятин земли и организовал молочную ферму на швейцаркой лад. Так, тучные хозяйские стада пасли сенбернары, а коров, например, доили только мужчины. Постепенно скромная Христиновка стала все больше напоминать родину бывшего кондитера, куда, 1 августа, в свой главный праздник, съезжались многочисленные представители питерской швейцарской диаспоры.

Нередко Бернгард предоставлял свое имение для проведения праздника с соревнованием по стрельбе. Более двухсот швейцарцев собирались на эти состязания с пикником, танцами, национальными играми — стрельбой по мишеням, борьбой, лотереями. Среди гостей бывали представители семейств Бенуа, Медем. А в 1892 году через земли Бернгарада, действительно, прошла узкоколейка, и удачливый кондитер вдвое увеличил свое состояние.

Правда, здесь вышло неудобство – всю корреспонденцию стали отправлять на новую станцию Христиновка, из-за чего возникала путаница. Во избежание потери и задержки почтовых отправлений Бернгард подал прошение переименовать станцию «Христиновка» в станцию «Бернгардовка», тем более что по части его земель и так проносились поезда. В январе 1910 года просьба швейцарского подданного была удовлетворена. А жену его, к слову, звали Вероникой, и в 1908 году они здесь же, в усадьбе Христиновка, отпраздновали золотую свадьбу.

В вихре революционных бурь потомки того самого Бернгарда пропали – говорят, бросив всё добро, ушли на родину предков пешком через Финляндию. В Петербурге осталась только внучка Иоганна Бернгарда от сына Александра — Елизавета Александровна. Впоследствии она вышла замуж за профессора Политехнического института Юрия Владимировича Баймакова. У них было два сына. Сам Иоганн (Ганс) Бернгард похоронен на Северном кладбище.

Подготовила Светлана Завадская