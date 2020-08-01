Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с подарками приехал на День Ленинградской области во Всеволожск

Глава Северной столицы подарил жителям региона бесплатные экскурсии, книги школьникам, спортивную и детские площадки.

– Добрый день, соседи! – обратился к гостям Александр Беглов. – Сегодня между нашими субъектами налажено тесное сотрудничество. В Петербург на работу едут около 450 тысяч жителей области, а из города на Неве к вам едут около 200 тысяч человек. А еще нас связывают 250 тысяч дачников. Сегодня вместе с областью мы строим метро, развязки, совершенствуем транспортную структуру и налаживаем сотрудничество в сфере отходов.

– Я люблю Всеволожский район, – признался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Сегодня здесь проживает 430 тысяч человек. Из-за густонаселенности возникало немало проблем, не хватало детсадов, школ, социальных учреждений. За пять лет было построено 51 дошкольное учреждение, в перспективе возведем еще 34 детсада.

Также глава региона напомнил, что скоро во Всеволожске появится Ледовый дворец. Его строительство должно быть согласовано с местным населением.

В завершение речи губернатор Александр Дрозденко анонсировал, что 2021-й станет в Ленинградской области Годом чистой воды. После главы региона на сцену вышел известный певец Игорь Корнелюк, исполнивший свои лучшие хиты.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина