Губернатор Ленинградской области приехал на фестиваль «Калейдоскоп вкуса» во Всеволожске

1 августа, в День Ленинградской области, глава 47-го региона Александр Дрозденко приехал на гастрономический фестиваль во всеволожский парк Песчанка.

Губернатор прошел по павильонам, посмотрел на поделки местных мастеров и попробовал вяленую рыбу, отметив, что очень любит дары моря.

– Всеволожский парк Песчанка может стать центром притяжения не только для местного населения, но и для жителей Санкт-Петербурга, – поделился впечатлением губернатор. – Безусловно, впереди много работы. Строителям необходимо сохранить уникальность этого места. К тому же необходимо обеспечить транспортную доступность к новому парку.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина