Что было на Песчанке больше 100 лет назад

Дорогие читатели, чтобы современные жители имели представление об исторической части Всеволожска, где сейчас идут большие строительные работы по созданию зоны отдыха, предлагаю познакомиться с двумя почтовыми открытками 1914 года выпуска. Их снимали по заказу Всемирного почтового союза. Всего в альбом вошли сто открыток, на них – красивые дома, поляны, озера.

Открытки печатались в типографии на Литейном, 55, и главный склад для хранения открыток и разных бланков тоже был там. В память об этом я выпускаю свою краеведческую литературу в этой же типографии, которой больше ста лет.

Такой альбом был у дедушки моего мужа, Якова Петровича Вокка, но, к сожалению, сейчас из ста почтовых открыток осталось только 15. По вине не слишком порядочного исследователя 85 открыток в альбом так и не вернулись. Но те немногие, что остались, представляют большую ценность. Эти открытки хранятся в семейном архиве первого почетного гражданина города Всеволожска, историка-краеведа Г.Я. Вокка, который был родным дядей моего мужа, Е.Е. Чернова, а сейчас я храню их.

В связи с благоустройством Песчанки, мне кажется, будет интересно узнать, что было здесь прежде, а старые почтовые открытки могут воссоздать картину прошлого.

На одной из них запечатлена женщина, идущая через большое поле, по дороге в деревню Румболово. Снимок сделан в то время, когда в этих местах было малолюдно, а фотографу необходимо было как-то «оживить» кадр. И тогда он попросил Минну Федоровну Вокка, жену садовника Всеволожских, Якова Петровича, пройтись по дороге. Так что на этой фотографии можно разглядеть маленькую фигурку бабушки моего мужа. А в глубине снимка виден дом Вокка, который сохранился до дня сегодняшнего, никаких других домовладений там, как можно заметить, нет. Именно такой была эта часть Всеволожска в 1914 году.

Всеволожские помещики имели восемь тысяч десятин земли, часть из них они продавали, часть сдавали в аренду. Земли под Румболовой горой сдавались в аренду жителям деревни Румболово, крестьянам-финнам, которые сажали там картошку, выращивали рожь, косили сено. Над этим полем возвышалась песчаная гора. Ее вы видите крупным планом на второй почтовой открытке. По размеру фигурок людей, забравшихся на гору, можно судить, какой она была высоты. В народе гору называли Песчанка. Летом здесь всегда отдыхали дачники, они зарывались в горячий песок, лечили свои суставы. Но в 1939 году эту песчаную гору вывезли на строительство, а на ее месте образовалось искусственное озерцо, просуществовавшее до наших дней.

После войны этой землей пользовались работники исполкома, горкома партии, предприятий Всеволожска, им на поле выделялись борозды для посадки картофеля. К 90-м годам прошлого века поле было заброшено. Эту землю взял в аренду на 10 лет представитель «Сельхозтехники». Вместе с какой-то немецкой компанией-инвестором он планировал построить там аквапарк, но немцы отказались вкладывать деньги в строительство неперспективного объекта. Срок истек, аренды земли не продлили, она оставалась муниципальной. Поле со временем заросло, превратилось в место для выгула собак, а озерцо продолжало привлекать внимание местных жителей. Летом возле него устраивали пикники, даже купались.По заросшему картофельному полю проходили подземные коммуникации Сельхозтехникума, а от Садовой улицы по нему шла дорога в гору, к мемориальному кладбищу.

Меня радует, что в ближайшее время эта запущенная местность сильно изменится и станет красивым местом отдыха. Однажды вечером я пошла на строительную площадку, чтобы посмотреть, как продвигается работа по благоустройству местности. Когда подходила к полю, служившему сельскохозяйственными угодьями нескольким поколениям жителей, случайный водитель спросил меня, есть ли проезд на Колтушское шоссе.

Я объяснила, что проезд открыли, нужно проехать по Садовой улице (раньше она называлась Полевой) и свернуть на шоссе у Ветеринарной станции (в нем раньше была первая земская ветлечебница). Этот сквозной проезд между ветлечебницей и двухэтажным деревянным домом купца Прохорова существовал еще до революции, по нему ездили возницы на телегах, запряженных лошадьми – единственном в то время транспортном средстве. От Всеволожского проспекта (ныне Колтушское шоссе) проезд вел к дому художника Кузнецова (здание недавно сгорело, на его месте возведено другое). До 1917 года на этой всеволожской окраине было всего пять-шесть домов, включая домовладения егеря Адольфа Адольфовича Штангаура, купца Прохорова, дедушки-финна Эйки, Я.П. Вокка.

В 1934 году в доме купца Прохорова (сохранился в хорошем состоянии до настоящего времени) открыли рабочую финскую школу для молодежи, но места для нее не хватало, и на другой стороне проезда, напротив прохоровского дома, построили двухэтажное здание, где жили директор и учителя.

Позже дом учителей снесли, но проезд какое-то время еще существовал. Потом началась застройка территории, и его не стало. Чтобы сделать проезд к зоне благоустройства у Румболовки, местная администрация подняла в архивах исторический документ. По этому проезду теперь можно напрямую подняться к мемориалу на Румболовой горе.

Большая благодарность и правительству области за масштабную работу по благоустройству Всеволожска, за то, что это запущенное пространство станет красивым местом для прогулок, для проведения праздников и торжеств.

М.С. Ратникова, почетный житель города Всеволожска, директор Всеволожского государственного историко-краеведческого музея