Лесколовские футболисты привезли «серебро» из Гатчины

На стадионе «Балтийский» города Гатчина прошёл региональный этап соревнований по футболу «Колосок» среди детских команд. От Всеволожского района выступил футбольный клуб «Лесколовский ЦО».

Юные спортсмены из Лесколово завоевали серебряные медали, уступив лужскому «Дзержинцу». А футболист ФК «Лесколовский ЦО» Мирзабекъян Сергей был признан лучшим бомбардиром турнира.

Как сообщает отдел физической культуры и спорта Всеволожского района, организатором турнира является «Федерация по футболу Ленинградской области». На торжественной церемонии награждения генеральный директор федерации футбола Ленинградской области Сергей Галактионов и депутат ЗакСа Александр Русских пожелали юным футболистам оставаться спортивными, здоровыми, и не останавливаться на достигнутых результатах.