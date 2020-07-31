Ленобласть объявляет открытый конкурс проектов по переработке мусора

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил экологическому блоку организовать конкурс бизнес-проектов, предлагающих региону переработку мусора. Конкурс пройдет в сентябре.

В комиссию войдут члены экологического совета, которые будут оценивать безопасность технологии и глубину переработки отходов, и члены инвестиционного совета, которым предстоит оценить качество бизнес-плана и рентабельность и сроки реализации проектов.

Победителям конкурса регион готов предложить площадки для строительства, оборудованные коммуникациями, и стабильную поставку сырья. На сегодняшний день речь идет о выборе технологии переработки, подразумевающей экологическую безопасность и соблюдение всех соответствующих нормативов.

Ранее Александр Дрозденко заявил о намерении прекратить работу существующих в области полигонов в течение трех ближайших лет.