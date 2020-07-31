В Рапполово поисковики нашли останки героев войны

В лесу близь деревни Рапполово группа поисковиков обнаружила останки воинов Красной Армии, погибших в Великую Отечественную войну.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, обследование проводилось на месте бывшего госпитального кладбища 123-й стрелковой дивизии. Поисковой группой найдены фрагменты обуви – армейских ботинок производства СССР военного периода, монета 1940 года выпуска и несколько пуговиц со звездами с гимнастерок. Дальнейшие раскопки позволили обнаружить останки 39 воинов на местах индивидуальных и братских могил.

В 1950-х годах часть останков с этого захоронения уже перенесли на мемориал, расположенный в поселке Вартемяги, где были установлены плиты с именами погибших воинов.