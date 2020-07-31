В Новом Девяткино достроят жилой комплекс «Галактика»

«Космический» квартал в деревне Новое Девяткино будет достраивать ГК «Пик». Работы по завершению долгостроя начнутся на следующей неделе.

Областное правительство приняло решение о выделении земельных участков в деревне Новое Девяткино для ГК «Пик» без проведения торгов. Организация получит под реализацию нераспроданные квартиры ЖК «Галактика», а также 30 новых участков под строительство. Это станет компенсацией затрат по достройке проблемного объекта.

По соглашению «ГК «Пик» обязуется завершить строительство жилого комплекса в течение года с начала работ. Также, помимо ЖК «Галактика», организация обязуется построить благоустроенный квартал, включая социальную инфраструктуру.