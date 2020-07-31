В Кудрово построят школу на 1000 учеников

Началось строительство новой школы в Кудрово. Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 1000 учеников, планируют сдать в 2022 году.

Объект будет построен компанией «Полис Групп» в рамках программы «Стимул». Здание в три этажа разделят на два блока, объединенных переходом.

В самой школе разместятся порядка 40 кабинетов для учеников с 1-го по 11-й классы, плюс помещения под занятия спортом и творчеством, столовая, библиотека, медпункт, кабинет психолога. А на школьной территории планируется создать физкультурно-спортивную зону, включающую в себя площадки для игр в баскетбол и волейбол, беговую дорожку, поле для мини-футбола. Для учеников старших и младших классов оборудуют отдельные зоны для подвижных игр.