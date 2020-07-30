Развязку с КАД в западном Мурино достроили

Завершено строительство развязки, которая подключит дорожную сеть Западного Мурино к кольцевой автодороге. Рабочее движение на новом участке могут открыть уже в августе.

Как сообщил глава дорожного комитета 47-го региона Денис Седов, перед запуском необходимо разобраться с организацией потоков машин, чтобы избежать заторов и пробок на въездах и выездах. А пока рабочие приступили к следующему этапу транспортного обеспечения города – строительству кругового перекрестка, который станет составной частью развязки КАД. Сейчас рабочие обустраивают временную дорогу, и уже в ближайшее время приступят к перекладке инженерных сетей на месте будущего перекрестка.

Напомним, что строительство съезда с кольцевой автодороги в сторону Мурино планировали сдать еще в прошлом году. Однако в результате работ возникали дополнительные задачи – приходилось укреплять грунты на участке примыкания к КАД, устанавливать дополнительные сваи. Нарушило рабочий график и отсутствие канализационной трубы на том участке, где она была якобы проложена согласно плану. Так что пришлось тратить время и на перекладку сетей.