Кузьмоловский парк будет освещать красный дракон

Продолжается обустройство парковой зоны в поселке Кузьмоловский. На общественном пространстве по улице Строителей уже появились пешеходные дорожки, сформированы зоны для установки скамеек и качелей для детей. А сейчас рабочие устанавливают необычный арт-объект.

Со стороны улицы Железнодорожной кузьмоловчан и гостей поселения будет встречать нестандартная входная группа. Стальные трубы красного цвета со светодиодной надписью «Кузьмоловский» будут изогнуты таким образом, чтобы напоминать тело красного дракона. Такая аллегория выбрана неслучайно, ведь именно это мифическое существо изображено на гербе Кузьмоловского городского поселения.

Согласно задумке дизайнеров, пролегая среди деревьев, дракон будет освещать путь местным жителям и приветствовать гостей поселения.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского городского поселения