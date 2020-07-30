В Дубровке пройдет рок-фестиваль

В эти выходные, 1 и 2 августа, в парке «Невский» Дубровского городского поселения пройдет рок-фестиваль «Трасса 148». На площадке выступят лучшие рок-группы Санкт-Петербурга.

Праздник рок-музыки начнется в 13.00 в субботу, 1 августа. Для жителей и гостей Дубровки будут петь Ася Желнова, «Стертые лица», «148 band» и другие. На 19.00 запланирован старт поединков турнира ММА на призы депутата ЗакСа ЛО С.И. Алиева.

В воскресенье всех желающих также ждут с 13.30 выступления рок-групп «Урсус», «Паровоз до Кубы», «Dio or Devil», «Vосточный Wетер», «TripFish». В семь вечера фестиваль закончится фаер-шоу.