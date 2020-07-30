В субботу, 1 августа, во Всеволожске пройдет гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Весь день в парке на Песчанке будет идти концертная программа, а также мастер-классы от известных шеф-поваров.

По замыслу организаторов фестивальная площадка будет разделена на несколько зон: фуд-корт, концертную, интерактивную и конкурсную. Но, главное, – в установленных шатрах известные шеф-повара будут проводить мастер-классы по кулинарии. Предполагается, что к ним присоединятся руководители региона и района, которые покажут свое умение в приготовлении оригинальных блюд.

В работе фестиваля примут участие более 100 предпринимателей, которые представят свою продукцию, с соблюдением требований ее качеств и безопасности. Но не только продукты питания будут представлены на фестивале. Будет на что посмотреть и что приобрести самым взыскательным покупателям.

Администрация района направила приглашения и ожидает прибытие на праздник делегаций из близлежащих ко Всеволожску городских и сельских поселений. А граждане города смогут получить информацию о времени проведения и программе фестиваля из специально изготовленных администрацией плакатов, распространенных через управляющие компании и размещенных в людных местах.

Ну и, конечно же, в течение всего фестиваля будет звучать музыка, а известные исполнители порадуют пришедших зажигательными и задушевными песнями. А в конце на Песчанке засверкает огненное шоу.

Владимир Шемшученко