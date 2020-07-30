Во Всеволожске воссоздали рабочий танк ТО-34

29 июля во Всеволожском музее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова, который находится в мрн Южный, состоялось знаковое событие. Сотрудники музея – заместитель начальника военно-исторического центра Северо-Западного округа Сергей Александрович Мачинский и начальник отдела тяжелой гусеничной техники Евгений Александрович Кривошеев – представили уникальный танк ТО-34. Эта боевая машина в будущем станет экспонатом первой части экспозиции музея, открытие которого состоится в сентябре.

Огнеметный танк ТО-34 принимал участие в кровопролитных боях битвы за Ленинград. Гибель боевой машины и ее героического экипажа произошла 22 января 1942 года в боях в районе Рабочего поселка. Танк был обнаружен поисковиками в 2007 году. В связи с детонацией боекомплекта его корпус был разорван на части взрывом, а башня лежала отдельно в ста метрах от места гибели машины и экипажа. Ее обнаружили поисковики 10 лет спустя. Это объясняется тем, что в отличие от известных линейных танков Т-34 в восстановленном рядом с местом стрелка-радиста находился бак с зажигательной смесью. Нужно отдать должное мужеству воинов-танкистов, управлявших этой машиной – при попадании снаряда в танк шансов выбраться из него и остаться в живых не было ни у кого.

После того как в 2017 году была обнаружена башня этого танка, руководство Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова, приняло решение полностью восстановить машину до ходового состояния. Специалисты установили, что этот танк ТО-34 произведен в начале 1942 года на заводе «Красное Сормово» (г. Горький) на базе линейного танка Т-34 с установкой поршневого огнемета вместо курсового пулемета. Всего за годы войны было произведено лишь 1170 огнеметных танков (танк поддержки пехоты), которые применялись для уничтожения долговременных огневых точек фашистов.

Первый этап реставрации этой машины проводился на Невском судоремонтном заводе (г. Шлиссельбург) и был закончен в 2010 году. Восстановленных огнеметных танков ТО-34 во всем мире существует три единицы. И один из них находится во Всеволожске. Его собрали буквально «по крупицам» – все части в восстановленной боевой машине – оригинальные. Для того чтобы сделать некоторые недостающие делали, реставраторы воссоздавали оснастку времен войны, с помощью которой отливали гусеничные траки и другие детали.

Приведем выписку из официальной сводки 2-й Ударной Армии: «22 февраля 1942 года противник всеми видами огня препятствовал продвижению наших войск. 32 отдельный гвардейский танковый полк прорыва и 507 отдельный танковый батальон: 5 танков КВ и 12 танков ТО-34 совместно с частями 54 гвардейской стрелковой дивизии атаковали противника в направлении совхоза «Торфяник». При подходе танков к Рабочему поселку № 6 они были встречены сильным артиллерийским огнем из района совхоза «Торфяник». К вечеру того же дня сгорело 3 ТО-34 и 1 КВ. Было подбито 4 КВ и 7 ТО-34. Подбитые танки вели огонь с места».

И вот спустя 78 лет благодаря поисковикам и специалистам Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова очень редкий танк ТО-34 отреставрирован и полностью восстановлен. Но и это еще не все. Взревел мотор, и управляемая Александром Кривошеевым грозная машина двинулась с места… И это действительно великий подвиг тех, кто вложил души в благородное дело сохранения памяти о героях-танкистах!

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина