Фонд защиты прав дольщиков достроит два ЖК в Янино

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков подтвердил достройку двух жилых комплексов в Янино: «Рябинового сада» и «Янинского каскада-4». Таким образом будут восстановлены права 778 дольщиков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, семь недостроенных домов в двух ЖК переданы региональному Фонду защиты прав дольщиков, который займется корректировкой проекта и подбором подрядчика.

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал с федеральным Фондом рассмотрение до середины сентября на наблюдательном совете около 10 жилых комплексов, где уже готовы все необходимые документы.

Ранее федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подтвердил восстановление прав дольщиков семи ЖК в Ленинградской области, где возводилось более 4 тысяч квартир, часть дольщиков получили компенсации, дома остальных участников строительства были переданы региональному Фонду. Их достройка начнется в этом году.