Поисковики передали свои находки юнармейцам

Клуб «Патриот-Альфа» получил прекрасный подарок от организации «Колтушский рубеж». 28 июля в стенах клуба прошла торжественная церемония передачи экспонатов, найденных поисковиками.

Юнармия и «Колтушский рубеж» договорились о сотрудничестве еще этой весной, однако встретиться удалось только сейчас. Поисковики передают свои находки не первый раз. Ранее они уже жертвовали найденное Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи, а также Центральному военно-морскому музею. Коллекцию, переданную юнармейцам, собирали около семи лет. В нее вошли предметы времен Советско-финской и Великой Отечественной войны.

Руководитель «Колтушского рубежа» Алексей Загорский и руководитель по поисковой работе Андрей Федотов рассказывали ребятам о каждом экспонате. Подростки смогли увидеть каски, ящик для переноски мин, саперные лопатки, противогаз и многое другое. Теперь все это будет храниться в клубе «Патриот-Альфа», где планируется создание небольшой выставки. В будущем юных патриотов ждут и другие совместные с поисковиками мероприятия. В планах выезды на места захоронений и экскурсии.

Екатерина Королева

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