Областной молодежный совет вышел из карантина

В конце июля состоялось долгожданное собрание молодежного совета Ленинградской области. На встрече, прошедшей после долгого перерыва, произошли значительные перестановки в составе совета. На должность заместителя председателя назначили жительницу Колтушского поселения Катерину Щербатую, которая ранее была рядовым членом совета.

Помимо этого, Катерина является основателем клуба для молодых семей «Оберег», создателем Молодежного Центра занятости и волонтерства, а также создателем проекта «Солнечный круг, небо вокруг», который направлен на поддержку детей-инвалидов и их родителей. Так что неудивительно, что ее активную жизненную позицию заметили и оценили по достоинству.

Катерина отмечает, что очень рада новой должности, но понимает, что это огромная ответственность и впереди ее ждет немало работы. Она считает, что самое главное – реализовывать инициативы молодежи, поддерживать талантливых активистов во всех начинаниях.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодежный актив Всеволожского района»