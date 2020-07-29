Лесные пожары и «потеряшки»: МЧС готовится к сезонному пику происшествий

Чаще всего чрезвычайные происшествия в лесу происходят в августе – начале сентября. И пока организации МЧС готовятся к напряженному периоду, на онлайн-площадке Интерфакс подвели итоги работы за прошедшие месяцы.

23 июля прошла пресс-конференция, посвященная пожароопасной ситуации в лесах Ленинградской области, статистике по происшествиям на водоемах региона, а также методике спасательно-розыскных мероприятий потерявшихся в лесу грибников. На этой пресс-конференции выступал начальник «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области» Алексей Николаевич Николенко.

Он сообщил, что с 22 апреля по 22 июля 2020 года поступило 242 сообщения о лесных пожарах на территории Ленинградской области. И это – больше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году на эту же дату было 183 возгорания. Возможно, возросшее количество пожаров объясняется тем, что нынче из-за самоизоляции больше жителей Санкт-Петербурга поселилось на загородных дачах. Кроме того, мы можем, к сожалению, констатировать, что в этом году наблюдается увеличение по площадям возгораний. Из этих 242 заявлений в 100 случаях было отказано в возбуждении уголовного дела. Из них в 98 случаях зафиксировано неосторожное обращение с огнем. Одно возгорание в лесу произошло от удара молнии, одно – из-за неудачного пользования лесотехникой. По остальным случаям сейчас идет судебная проверка.

В жилом секторе с начала года 2020 года в Ленинградской области произошло 1528 пожаров, что намного меньше, чем в это же время в прошлом году. Согласно статистике количество пожаров в жилых домах по сравнению с прошлым годом снизилось на 7 %. Это, вероятно, потому, что была проведена большая разъяснительная работа, организована проверка жилищ в местах проживания людей, особенно там, где есть печное отопление. В некоторых домах уже установлены автоматические пожарные извещатели. Кстати, кому их устанавливать бесплатно, должны решать местные администрации. По закону бесплатно их полагается ставить многодетным семьям или в местах проживания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Однако, несмотря на определенный успех в этом направлении, мы не должны забывать, что в 2020 году в Ленинградской области при пожарах в жилых домах погибли 75 человек, пострадали еще 65 человек.

Алексей Николаевич Николенко рассказал также о случаях пропажи людей в лесу. Опять же пик «потеряшек» ожидается в августе, в разгар грибного сезона. На сегодня с начала года уже поступила 171 заявка о потерявшихся в лесу людях. А это на 20 заявок больше, чем за это же время было в прошлом году. К сожалению, есть уже семь человек, погибших в лесной зоне. И далее начальник «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области» перечислил рекомендации о том, как надо вести себя в лесу. Собственно, стандартные рекомендации уже были опубликованы на сайте газеты «Всеволожские вести» 28 июня 2020 года (в заметке «Как не заблудиться на тихой охоте»). Алексей Николенко особо подчеркнул, что при выходе в лес нужно иметь полностью заряженный мобильный телефон, а еще лучше – дополнительное портативное зарядное устройство, потому что у сотрудников МЧС уже есть аппаратура, позволяющая определять местоположение человека по включенному мобильному телефону. В случае, если вы посчитали, что вы заблудились, в первую очередь надо успокоиться и в тишине прислушаться к звукам. Если вы услышите шум автомобилей на дороге или шум воды, то идти надо туда. Железная, автомобильная дороги или река обязательно вас приведут к человеческому жилью. А если вы уже позвонили по телефону 112, лучше все-таки оставаться на одном месте – так вас будет легче искать. Все остальные рекомендации вы можете прочитать на сайте газеты «Всеволожские вести».

Во время пресс-конференции был задан вопрос, были ли в этом году в Ленинградской области случаи встреч с дикими животными, которые закончились печально? Алексей Николенко ответил, что в 2020 году таких случаев не зафиксировано, а вот в прежние годы случались трагедии от встреч грибников с медведями и кабанами. Это произошло в Бокситогорском и в Тихвинском районах. Поэтому он порекомендовал в лесу избегать звериных троп. А еще прозвучал совет: если вы оказались в лесу во время грозы, помните, что молния выбирает высокие деревья и строения. Чем выше объект, тем он опаснее для вас. Поэтому не прячьтесь под высокими деревьями или под большими опорами.

Людмила Однобокова