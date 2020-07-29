В поселке имени Морозова появился молодежный клуб

Сегодня, 29 июля, в поселке имени Морозова прошло торжественное открытие клуба «Воздух». Теперь у молодежи появилось место, где можно собраться и пообщаться с единомышленниками.

Гостей молодежного клуба ждет лекторий, коворкинг и спортивный зал. Примечательно, что заниматься спортом можно совершенно бесплатно. Для этого необходимо быть старше 16 лет и иметь при себе справку о состоянии здоровья. Руководитель клуба Никита Смирнов рассказывает, что здесь будут проводить лекции по финансовой грамотности, помогать в развитии различных инициатив, а также активно взаимодействовать с волонтерским движением. Ранее Никита трудился специалистом в молодежном центре «Альфа», так что за плечами у него немалый опыт организационной работы.

Осмотреть помещения клуба и пообщаться с ребятами приехали и почетные гости. Среди них глава районной администрации Андрей Низовский, заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько, директор центра «Альфа» Елена Лаврова и начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая. Они лично убедились, что гостей клуба ждет много интересного. Правда, пришлось отказаться от реализации музыкального направления, ведь клуб находится в жилом доме. Однако никто не отменял образовательных и развлекательных мероприятий, живого общения и новых знакомств.

Екатерина Королева

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