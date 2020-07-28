Токсовское шоссе в Мурино реконструируют

Стартовала реконструкция участка Токсовского шоссе в Мурино, где расположены перекрестки c Вокзальной, Английской и Оборонной улицами. Рабочие приступили к демонтажу ограждений и установке временных знаков.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, для удобства водителей и безопасности движения будут организованы полосы левых поворотов. Также на перекрестках установят «умные» светофоры, которые будут подстраиваться под интенсивность движения. А перекресток с Оборонной улицей обзаведется «вафельной» разметкой, на которой, согласно ПДД, нельзя останавливаться.

Реконструкция дороги предусматривает проведение ряда работ и по обеспечению безопасности пешеходов. Так, планируется обустроить пешеходные дорожки с ограждениями и создать заездные карманы для автобусов.