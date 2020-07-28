Мемориал героическим защитникам Ленинграда принимает посетителей бесплатно до конца года

Государственный музей истории Санкт-Петербурга в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне принял решение сделать посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы бесплатным для всех категорий посетителей.

До 31 декабря 2020 года все желающие смогут свободно пройти как в наземную часть мемориала, так и в подземный Памятный зал с музейной экспозицией, посвященной героической и трагической истории Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Это воплощенная в граните и бронзе летопись 872 дней блокады города.

Наземная часть комплекса включает «Площадь Победителей» с 48-метровым гранитным обелиском и открытый памятный зал «Блокада». В подземном «Памятном зале», принявшем первых посетителей 23 февраля 1978 года, располагается музейная экспозиция. Архивные документы, оружие и личные вещи защитников и жителей Ленинграда, 125-граммовый кусочек блокадного хлеба, фотографии и кадры кинохроники рассказывают о блокаде и обороне города, о ходе битвы за Ленинград в 1941–1944 годах.