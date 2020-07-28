В «Молодежном» стартовала профориентационная смена

В понедельник, 27 июля, в ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» стартовала тематическая смена «ProFuture». Подготовиться к ней было непросто, но общими усилиями удалось организовать безопасный отдых.

Заместитель директора центра «Молодежный» Елена Сахапова рассказывает, что к приезду ребят готовились очень тщательно, учитывая рекомендации Роспотребнадзора. Была проведена дезинфекция всех помещений, установлены диспенсеры с антисептиками, закуплены средства индивидуальной защиты. Все необходимые меры предосторожности будут соблюдаться и в течение смены: отрядам запрещено собираться вместе и даже кровати в номерах расставлены с учетом соблюдения дистанции в 1,5 метра. Кроме того, сотрудники центра сдали тест на COVID-19.

С 27 июля по 6 августа для ребят пройдут тренинги, мастер-классы, обучающие викторины, а также немало спортивных мероприятий. Эта тематическая смена – профориентационная. Мероприятия будут направлены на профориентацию подростков, социальную адаптацию ребят, развитие индивидуальных лидерских качеств и приобщение к здоровому образу жизни. Воспитанники узнают о правилах личной гигиены в условиях распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, их ждут тренинги по современным профессиям и квест-игра, основанная на истории водолаза Нины Соколовой, которая в годы блокады участвовала в прокладке трубопровода по дну Ладожского озера.

Екатерина Королева